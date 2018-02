La Russie remporte une deuxième médaille aux Jeux de Pyeongchang

Retrouvez plus d'articles sur les JO-2018 dans notre dossier spécial

L'épreuve par équipes de patinage artistique s'est achevée lundi à Gangneung par le programme libre des couples de danseurs. Les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev ont reçu 110,43 points, ce qui leur a permis de se classer troisièmes. L'or a été remporté par les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir (118,10) qui ont devancé les Américains Maia et Alex Shibutani.

À l'issue du tournoi, la formation russe a totalisé 66 points et a gagné la deuxième place, juste derrière les Canadiens (73 points). Les Américains ont obtenu la médaille de bronze, avec 62 points.

Les patineurs russes ont gagné une deuxième médaille pour la Russie aux Jeux olympiques, la première étant le bronze de Semion Elistratov en finale du 1.500m en short-track.