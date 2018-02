JO 2018: «Aujourd’hui, on a assisté à un relais tout à fait fascinant des skieurs russes»

Ils sont jeunes, mais déjà couverts de gloire: les skieurs russes ont réussi à gagner la médaille olympique en argent pour le relais 4x10km, devançant des sportifs émérites du monde entier. Voici une victoire qui revêt une valeur historique d’autant plus remarquable qu’il s’agit en fait de «débutants» à l’échelle internationale.

Quatre skieurs russes — Alexander Bolchounov, Denis Spitsov, Andreï Larkov et Alexeï Tchervotkine — ont surpris les spectateurs du monde entier par leur ascension fulgurante aux Jeux olympiques de Pyeongchang de 2018 en décrochant la médaille olympique en argent pour le relais 4x10km.

Наша олимпийская серебряная четверка лыжников. Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов — первые на Олимпиаде после Норвегии https://t.co/RM1cwnysRl pic.twitter.com/2Yk8vZAj3w — OrenCat-RnD84 (@evgeniy_nesin) 18 февраля 2018 г.

«C'est une reprise du relais de Sotchi, mais cette fois-ci, ce sont des jeunes qui ont joué le rôle principal. C'était un relais fascinant. L'argent, c'est leur plus grande réussite», racontent des supporters russes, visiblement émus.

En fait, les skieurs — «débutants» des JO — sont parvenus à devancer les sportifs français, suédois et finlandais. La France aura joué les trouble-fête avec ses deux jeunes, Clément Parisse (24 ans) et Adrien Backscheider (25 ans), en relais des deux expérimentés Jean-Marc Gaillard (37 ans) et Maurice Manificat (31 ans).

💫💫Сборная России завоевала серебряные медали в мужской лыжной эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пхёнчхане. В составе российской команды бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Победили норвежские лыжники.

Браво молодежь! Браво ребята! pic.twitter.com/lhjxZre9KW — Еlеnkа (@1968Tigrusha) 18 февраля 2018 г.

Mais dans la dernière boucle de 3,3 km, la course s'est résumée à un mano a mano entre Klaebo et le Russe Denis Spitsov, 3e du 15 km libre il y a deux jours. Le skieur de Trondheim a placé une accélération soudaine impossible à suivre pour Spitsov, alors que le Français Adrien Backscheider avait déjà décroché du groupe. Klaebo a finalement terminé avec 9 sec 4/10e d'avance sur Spitsov, et 36 sec 9/10e sur la France.