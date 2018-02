À Pyeongchang, les Sud-Coréens soutiennent les athlètes russes

Les Sud-Coréens connaissent mal la Russie, mais saluent et soutiennent les athlètes russes aux Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang, a déclaré à Sputnik le leader du groupe de soutien des sportifs russes Lee Jong-Seon.

Les échanges culturels entre la Corée du Sud et la Russie ne sont pas très intenses et la formation d'un groupe de soutien des athlètes russes s'est heurtée à certaines difficultés, du fait notamment de la barrière linguistique. Par ailleurs, les JO ont coïncidé avec la célébration du Nouvel An lunaire, a raconté à Sputnik Lee Jong-Seon, leader du groupe de soutien des athlètes russes aux JO de Pyeongchang.

© Photo. Corée du Sud, supporters des athlètes russes

«Le groupe de soutien des athlètes russes aux JO de Pyeongchang se compose essentiellement de notre groupe de soutien White Tigers qui comprend tant de simples Coréens que certaines célébrités intervenant pour la promotion et la réussite des JO de Pyeongchang, ainsi que leurs connaissances», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que certains membres du groupe de soutien apprenaient le russe, mais la plupart n'avaient aucun lien avec la Russie.

«Pour beaucoup, c'est le premier contact avec la Russie», a souligné Lee Jong-Seon.

Selon ce dernier, les membres du groupe voudraient rencontrer personnellement les athlètes russes.

«Lors des épreuves, ils étaient naturellement concentrés sur les résultats, mais avant et après, ils nous saluaient, nous approchaient et nous serraient les mains. […] En soutenant les athlètes russes à Pyeongchang, plusieurs membres de White Tigers sont devenus très proches de la Russie. Aussi, entendons-nous envoyer un groupe de supporters à la Coupe du Monde de football qui aura lieu cette année en Russie», a confié le Sud-Coréen à Sputnik.

Le groupe de soutien White Tigers est une équipe officielle de promotion des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques 2018 de Pyeongchang.

«À la clôture des JO, nous allons former un nouveau groupe de soutien aux Jeux paralympiques afin de supporter aussi énergiquement les athlètes russes», a promis Lee Jong-Seon.