Hausse de la confiance envers Macron malgré le confinement, selon un nouveau sondage

La confiance des Français envers Emmanuel Macron remonte en dépit de cette période de turbulences, selon un sondage Harris Interactive pour LCI. Avec 49% d’opinions favorables, il «fait bien mieux que ses prédécesseurs» Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais, selon un expert, sa position reste faible.

Malgré cette période de turbulences pour le Président de la République, Emmanuel Macron gagne trois points d’opinions favorables en termes de confiance en novembre avec 49%, soit une hausse totale de six points de confiance depuis le début de la crise sanitaire en avril, indique le baromètre Harris Interactive Epoka pour LCI publié vendredi 27 novembre.

«Les Français ont le sentiment que malgré les difficultés, Emmanuel Macron tient la barre et suit sa feuille de route», analyse auprès du Parisien Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Harris Interactive. «Ils ne sont pas d'accord sur tout, ils restent critiques, mais ils ont la perception qu'il remplit sa mission de Président, qu'il pilote la maison France, et ça les rassure.»

Néanmoins, Jean-Daniel Lévy souligne la position fragile d’Emmanuel Macron qui pour l’instant «fait bien mieux que ses prédécesseurs», Nicolas Sarkozy et François Hollande, à ce stade de son quinquennat.

«La situation actuelle est totalement inédite. Si le niveau de chômage augmente de façon importante ou que la tension économique devient plus marquée, les Français auront un regard plus critique», explique-t-il au quotidien.

En outre, selon l’expert, Emmanuel Macron «prend un risque net de chuter dans l'opinion» s’il «donne le sentiment d'être arrogant ou autoritaire».

Les ministres voient leur cote augmenter

Sa progression profite également à l’ensemble du gouvernement.

Après sa chute de 13 points depuis sa nomination, en juillet, Jean Castex affiche une cote de confiance stable de 43%. Presque tous les ministres connaissent une progression, dont les plus exposés pendant le confinement: la ministre de la Culture Roselyne Bachelot gagne cinq points (51%), le ministre de l'Économie Bruno Le Maire cinq points aussi (46%), le ministre de la Santé Olivier Véran quatre (43%) et Gérald Darmanin un point (39%).

L’enquête a été menée en ligne du 24 au 26 novembre auprès d’un échantillon représentatif de 970 personnes de 18 ans et plus, soit avant les polémiques sur l’évacuation de migrants de la place de la République et la violente interpellation de Michel Zecler, producteur de musique noir, par des policiers.