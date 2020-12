La France connaîtra-t-elle bientôt une vague de migrants afghans?

Avec des millions d’Afghans de plus ayant besoin d’aide humanitaire, les migrations de leur population risquent de se tourner vers l’Europe, et la France ne sera donc pas épargnée, indique Le Figaro. Selon le chercheur Karim Pakzad, c’est «une bombe à retardement», car leur séjour illégal «favorise les idées complotistes et haineuses».