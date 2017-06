Lutte anticorruption: l'exemple allemand

L'objet du délit? Il avait bénéficié d'un prêt préférentiel pour l'achat d'une maison et avait permis à un ami de payer pour lui une facture de quelques centaines d'euros. Ces faits peuvent sembler anodins mais n'ont en réalité rien de banal pour les Allemands: un crime est un crime, peu importe le montant du pot-de-vin. Les hauts fonctionnaires allemands ne sont donc pas les seuls à être placés sous un sérieux contrôle public: ceux que l'État considère comme ses représentants dans le dialogue avec la société — les policiers, les enseignants, les médecins, les éducateurs et les juges — doivent également être irréprochables.

Un "dessous de table" de plus de 10 000 euros est passible de prison, et le coupable perd le statut de fonctionnaire à vie — et donc les grands privilèges qui vont avec. Pour le gouvernement, il est important de montrer que la corruption des organes publics est révolue.

Voici une situation très familière pour le lecteur russe: en fin d'année, après les examens, les élèvent disent au revoir à leur enseignant et veulent le remercier en laissant quelque chose en souvenir. En 2011, les parents des bacheliers d'un lycée berlinois ont réuni 200 euros pour faire un cadeau à leur enseignante principale: la sculpture d'un célèbre peintre allemand. Un des parents avait appelé à renoncer à cette idée en soulignant que c'était illégal, mais en vain. Il a alors décidé d'accomplir son devoir civil et a déposé une plainte au comité municipal de lutte anticorruption. Après une enquête minutieuse la sculpture a été saisie, et l'enseignante a reçu un blâme. De plus, elle a dû verser une amende équivalente à son salaire mensuel: 4 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, les parents des élèves qui avaient participé à la récolte d'argent pour la sculpture ont retrouvé dans leur boîte aux lettres des mises en demeure de payer une amende les accusant de corruption.

Après cette histoire retentissante, les enseignants berlinois ont été autorisés à recevoir des cadeaux d'une valeur inférieure à 30 euros.

Dans plus de la moitié des cas, les crimes de corruption sont commis dans le domaine économique, près d'un tiers dans les organes d'administration publique, et 1% en politique. La somme totale des pertes dues à la corruption s'élevait à 1,4 milliard d'euros entre 2011 et 2015. Le portrait type d'un Allemand corrompu est celui d'un homme âgé occupant une fonction administrative depuis plus de 3 ans.

