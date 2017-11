Drame au Texas: le débat sur le contrôle des armes aux USA relancé

Le président américain Donald Trump a qualifié de «terrible attaque» et d'«acte du mal» la fusillade qui a fait 26 morts et près de 20 blessés dans une église baptiste à Sutherland Strings au sud du Texas.

En déplacement au Japon, le locataire de la Maison blanche a exprimé ses condoléances aux proches des victimes et a promis que les autorités fédérales apporteraient au Texas toute l'aide nécessaire. Selon le quotidien Kommersant.

© REUTERS/ Nick Wagner Les médias révèlent comment le tireur du Texas se serait procuré des armes

L'enquête n'a pas encore établi les motifs du crime commis dans une église baptise au Texas . Elle refuse de dévoiler le nom du suspect, mais l'agence de presse AP et la chaîne CNN rapportent qu'il s'agirait du citoyen américain Devin Kelley, 26 ans. Le tireur a été découvert mort, dans des circonstances qui restent à élucider. Les congressistes démocrates et les opposants politiques de l'administration de Donald Trump ont exigé de durcir le contrôle de la circulation des armes dans le pays.

Les démocrates et les opposants politiques du président Trump ont appelé à durcir le contrôle de la circulation des armes à feu dans le pays. «Le plus terrible est que personne parmi nous ne peut se sentir en sécurité tant que le Congrès américain ne fait rien face à l'épidémie de tels massacres», a noté le sénateur Christopher Murphy. Et d'ajouter: «Il est temps d'agir».

«Ces tragédies ne sont pas inévitables. Nous devons persévérer dans nos efforts pour prévenir la violence impliquant l'usage d'armes à feu», a écrit sur Twitter l'ancien vice-président américain Joe Biden.

© AFP 2017 Mark RALSTON Le tireur de la fusillade au Texas qui a fait 26 victimes, se serait suicidé

L'ex-président des USA Barack Obama a également écrit sur Twitter que «des mesures concrètes devaient être prises afin de réduire le niveau de violence et de la quantité d'armes en circulation». Le prédécesseur de Donald Trump avait tenté de restreindre le port d'arme après la mort de 26 enfants et adultes à l'école primaire Sandy Hook dans l'État du Connecticut en décembre 2012, mais le projet de loi n'avait pas été soumis au Congrès. La Cour suprême avait statué que le droit de porter des armes était garanti par le deuxième amendement à la Constitution qui admet la présence d'une «milice bien organisée» pour «la sécurité d'un État libre».

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.