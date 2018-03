Un contrôle US rigoureux des cryptomonnaies: à quoi le marché doit-il s'attendre?

Pendant les audiences de la Commission des actifs et des investissements (Securities and Exchange Commission (SEC)), la plupart des hauts fonctionnaires présents ont souligné la nécessité de surveiller rigoureusement le secteur de la monnaie numérique afin de protéger les investisseurs contre les risques financiers.

Le marché a réagi à cette nouvelle par une nouvelle vague de chute. Selon le quotidien RBC.

Dans la nuit du 14 au 15 mars (heure de Moscou), le Congrès américain a organisé une audience de la SEC sur l'étude des cryptomonnaies et les marchés ICO (levée de fonds), rapporte le site d'info CoinDesk. La plupart des hauts fonctionnaires ont fait part de leur disposition à établir un équilibre entre la régulation du secteur et le soutien au développement des innovations. Les représentants du gouvernement ont annoncé qu'ils élaboraient actuellement une base législative pour protéger les investisseurs contre les risques financiers, sans pour autant expliquer de quelles nouveautés il était question. Une attention particulière a été accordée à la régulation du travail des bourses de cryptomonnaies.

© Sputnik. Vladímir Astapkovich Nouvelle chute du bitcoin depuis la mi-février

Le membre de la chambre des représentants Tom Emmer a noté que les cryptomonnaies et la technologie de blockchain (chaîne de blocs) constituaient un sujet trop sérieux pour être abordé rapidement, et nécessitaient donc une étude plus approfondie. Selon lui, il est trop tôt pour le gouvernement de décréter des restrictions sévères contre le développement des cryptomonnaies car cela pourrait nuire à l'économie américaine.

La valeur totale du marché de la monnaie numérique a chuté de 60 milliards de dollars en une journée. La plupart des monnaies numériques ont perdu plus de 10% de leur valeur. La baisse a commencé hier, mercredi 14 mars, quand la directrice du FMI Christine Lagarde a appelé à réguler fermement ce secteur, tandis que la compagnie Google a annoncé interdire la publicité avec l'argent numérique et ICO à partir de juin 2018.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Ce qui se cache derrière les gambades du bitcoin

En dépit de la forte baisse de la valeur de la majorité de monnaies numériques, les traders professionnels britanniques comptent acheter une grande quantité de cryptomonnaies en 2018, rapporte le site Bitcoin.com. La plupart des investisseurs s'attendent à une hausse dans les 12 prochains mois.

D'après un sondage de Citigate Dewe Rogerson, seulement 32% des traders pensent que la valeur des cryptomonnaies continuera de baisser, tandis que 54% pensent qu'à long terme leur valeur augmentera significativement. Seulement 8% des spécialistes interrogés comptent vendre leur cryptomonnaie.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.