Un nouveau sommet des Brics, qui doit se dérouler avec la participation dу Vladimir Poutine, se tiendra du 25 au 27 juillet en Afrique du Sud. Chaque pays a l'intention d'y défendre ses objectifs, écrit lundi 2 juillet le quotidien Kommersant.

S'il y a bien une chose qui réunit les cinq membres des Brics, c'est leur approche de la question de savoir qui est responsable de tous les problèmes mondiaux ou, en tout cas, d'une grande partie d'entre eux. Pendant la réunion d'hier, Nikolaï Patrouchev a qualifié les Brics de «facteur stabilisateur primordial dans les affaires mondiales».

Les Brics, cinq pays contre l'ordre mondial unilatéral

Durant tout son discours, le secrétaire du Conseil de sécurité russe faisait indirectement allusion aux USA. Il a défendu l'«importance de créer un front commun pour faire face à l'aspiration de certains pays à préserver leur hégémonie dans les affaires mondiales au détriment d'autres États», et a parlé de la «hausse de l'importance du facteur de force et de l'érosion du système du droit international», de la «négligence (de certains pays) envers les structures multilatérales, y compris l'Onu», des «tentatives d'usage du deux poids deux mesures» et des «mesures unilatérales transgressant les documents juridiques fondamentaux».

Parmi les tâches définies à Durban par la délégation russe, on peut citer la nécessité de «donner un contenu concret aux activités» du Groupe de travail antiterroriste, la mise au point du projet de stratégie antiterroriste des Brics, ou encore la préparation d'un accord sur une aide juridique réciproque dans les affaires pénales.

«La Russie cherche à empêcher la dégradation des relations internationales. En tant que puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, elle a conscience de sa responsabilité dans le maintien de la stabilité mondiale», a assuré Nikolaï Patrouchev, comptant sur le soutien des efforts russes par d'autres pays des Brics.

Aucun signe n'a suggéré que Moscou ne pourrait pas recevoir ce soutien. Yang Jiechi, membre du politburo du Comité central du Parti communiste chinois et chef de la délégation chinoise, a appelé à «parler d'une seule voix». Ajit Doval, conseiller du premier ministre indien à la sécurité nationale Ajit Doval a appelé à renforcer la coopération pratique, et notamment à créer un forum sur la sécurité nationale et le renforcement de la lutte contre le «financement du terrorisme par certains pays». La ministre à la Sécurité nationale de l'Afrique du Sud Dipuo Letsatsi-Duba, qui accueillait les hôtes, a répété que la multipolarité était «assiégée», et que le partenariat dans le cadre des Brics contribuait au mouvement vers un «ordre mondial plus sûr et plus juste».

Le secrétaire général de l'Onu, les dirigeants de l'Argentine, de l'Indonésie, de l'Égypte, de la Jamaïque et de la Turquie, participeront également au sommet de Johannesburg aux côtés des dirigeants des Brics.

