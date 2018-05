La cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine comme si vous y étiez

Trompettes d'orchestre brillantes d'or, tapis rouge et gardes du régiment du Kremlin figés au garde-à-vous. La salle Andreevski du Grand Palais du Kremlin accueille ce lundi l'investiture de Vladimir Poutine, qui donnera le coup d'envoi de son quatrième mandat à la tête de l'État.

Cette cérémonie s'est déjà déroulée six fois dans l'histoire de la Russie moderne. Elle a été organisée la première fois en 1991, avec l'investiture du Président Boris Eltsine. C'est alors que les principales règles de ce rituel ont été élaborées.

Красная дорожка в Георгиевском зале Кремля, по которой пойдет Путин pic.twitter.com/fEbTngxRbO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 мая 2018 г.

Ce lundi, la cérémonie a démarré à midi. Portant la Constitution et le symbole présidentiel, des soldats en uniforme de parade sont entrés au pas cadencé dans la salle.

À bord de sa nouvelle limousine et accompagné de son cortège, Vladimir Poutine est arrivé sur le territoire du Kremlin par la tour Spasskaïa qui est ouverte exclusivement lors des occasions les plus solennelles.

Au premier coup de l'horloge du Kremlin, le chef de l'État a traversé les salles Alexandrovski et Guéorgievski, avant de monter à la tribune de la salle Andreevski pour prêter serment et s'adresser à la Nation.

Main sur la Constitution, Vladimir Poutine a prononcé un serment composé de 33 mots. Ce texte évoque le respect et la protection des droits et des libertés de l'homme et du citoyen, le service fidèle du peuple et la protection de la souveraineté, ainsi que de la sécurité et de l'intégrité de l'État. Le serment a été prêté en présence de représentants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a été suivi de l'hymne national.

