Des décorations pour les victimes de l’explosion lors d’un essai d’armes en Russie

Les membres du personnel du Centre nucléaire de Russie-Institut de recherches scientifiques de physique expérimentale qui ont trouvé la mort dans l’accident survenu sur un polygone dans la région d’Arkhangelsk, dans le nord de la Russie, seront décorés d’un ordre.

La nouvelle a été annoncée dimanche 11 août par l'Agence fédérale de l'énergie atomique de Russie, Rosatom, qui s’est référée à une intervention de Valentin Kostioukov, directeur du Centre, à la télévision de Sarov, dans la région de de Nijni Novgorod où se situe l’établissement.

«Valentin Kostioukov a fait savoir que les spécialistes tués dans l’accident recevront des décorations d’État», a précisé Rosatom.

L’agence a précédemment déclaré aux journalistes que les essais avaient été effectués sur une plateforme marine et que l’explosion de la fusée avait précipité plusieurs membres du personnel dans la mer.

«Les recherches ont continué tant qu’il restait de l’espoir de les retrouver en vie», avait noté Rosatom.

Une explosion a retenti le 8 août sur un polygone du ministère russe de la Défense dans la région d’Arkhangelsk.