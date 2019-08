La note de la Russie relevée par l’agence de notation Fitch

L’agence internationale de notation Fitch a révisé la note de la Russie, la passant de BBB- à BBB. Sa situation est qualifié comme stable.

Les experts de l’agence ont noté que la Russie avait renforcé la crédibilité de sa base politique. Cette dernière assure une stabilité macroéconomique améliorée, diminue l’influence économique des prix de pétrole et maintient la résistance aux chocs externes.

Fitch a aussi souligné que les mesures prises par les autorités russes permettaient de surmonter les sanctions économiques.

Selon le premier vice-Président du gouvernement russe et ministre des Finances Anton Silouanov, Fitch est retourné au niveau d’évaluation du risque de crédit de la Russie d’avant 2014. La position élevée témoigne de l’adaptation économique russe et de la capacité à parvenir à des taux de croissance encore plus élevés. Au ministère, on espère que la décision de Fitch entraînera le renforcement des positions de la Russie aux classements des Big Three.