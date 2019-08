Spectre de la rose: le diamant rose taillé à Moscou devrait devenir le joyau le plus cher de Russie - vidéos

Le Gemological Institute of America a évalué à plus de 60 millions de dollars un diamant rose de 14,83 carats baptisé Spectre de la rose, qui deviendrait ainsi l’un des diamants les plus chers jamais taillés en Russie, d’après les médias.

Le diamant ovale russe Spectre de la rose a été évalué à au moins 60 millions de dollars (54 millions d'euros) par le Gemological Institute of America (GIA), ce qui en fait l'un des diamants les plus chers jamais taillés en Russie, annoncent les médias se référant à Evguénia Kozenko, porte-parole du groupe Alrosa spécialisé dans l'exploration et l'extraction de diamants.

Le Spectre de la rose de 14,83 carats est aussi le plus grand diamant rose pourpré vif («fancy vivid purple pink») jamais évalué par le GIA, d’après Mme Kozenko, citée par Bloomberg.

Un diamant rose dédié au ballet russe

Ce diamant, qui a une pureté IF (Internally Flawless, soit «pur à la loupe» sous agrandissement x10), «un polissage excellent et une très bonne symétrie», d’après le GIA, a été baptisé en hommage au ballet éponyme créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev en 1911 à l'Opéra de Monte-Carlo, où les rôles principaux étaient dansés par Tamara Karsavina et Vaslav Nijinski.

Le joyau a été taillé à Moscou à partir du diamant brut rose clair Nijinsky de 27,85 carats extrait du gisement d’Ebelyakh en octobre 2017 dans la république de Sakha (Iakoutie), dans le nord-est de la Russie. Le Nijinsky était le plus grand diamant rose jamais découvert en Russie avec des caractéristiques impeccables.

Les préparatifs et la coupe ont duré un an à l’usine moscovite Diamonds of Alrosa, les particularités du diamant brut de couleur rose nécessitant des soins particuliers. En février, le diamant a été dévoilé à Moscou.

«Un grand diamant taille fantaisie de couleur rose pourpré vif, sans défaut interne, avec des caractéristiques visuelles parfaites comme celui-ci, arrive sur le marché une fois par génération… Sa beauté dépasse celle des importants diamants roses vendus aux enchères au cours de la dernière décennie et son prix devrait dépasser 60 millions d’euros», a déclaré Eden Rachminov, expert des diamants colorés et membre du conseil d’administration de la Fancy Color Research Foundation (FCRF).

Le Spectre de la rose sera vendu fin automne

Alrosa a fixé la date de vente du Spectre de la rose pour novembre 2019.

Les ventes de diamants colorés battent des records

Les diamants colorés sont formés par des nuances d'éléments chimiques tels que le bore ou l'azote et sont les gemmes les plus chères et les plus rares du genre. Seul un diamant sur 10.000 possède une couleur naturelle. Le prix des diamants colorés augmente d’environ 12% par an ces 17 dernières années et les diamants roses sont les plus prisées aux enchères, rappelle Alrosa sur son site. Le rendement des diamants roses a été de +363% entre 2005 et 2017, d’après les données de la FCRF.

En 2017, la maison de vente aux enchères Sotheby’s avait établi le record du prix des pierres précieuses, en vendant le diamant Pink Star de 59,6 carats pour 71 millions de dollars (64 millions euros) à Hong Kong. Ce diamant avait déjà été vendu aux enchères en 2013 à Genève pour 83 millions de dollars mais l'acquéreur, le diamantaire new-yorkais Isaac Wolf, avait fait défaut.

Le diamant bleu Oppenheimer vendu par Christie’s en 2016 arrive en deuxième position avec 58 millions de dollars (52 millions d’euros).