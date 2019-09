Un incendie ravage un centre commercial de Grozny – images

Le feu qui a ravagé ce jeudi 19 septembre un grand centre commercial de Grozny, le chef-lieu de la Tchétchénie, a été éteint. C’est le chef de la République Ramzan Kadyrov qui a fait part de cette nouvelle.

Грозный, горит ТЦ Гранд Парк. pic.twitter.com/3Vu3vGMngq — Голый Патриот (@GolyDovolen) 19 septembre 2019​

«L’incendie au Grand Park est entièrement éteint», a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

«Il n’y a ni tués, ni blessés. Les raisons et les circonstances qui ont déclenché l’incendie sont en train d’être précisées», a-t-il ajouté sur sa page du réseau russe VKontakte.

Грозный



Горит крупнейший в Чечне торгово-развлекательный центр «Гранд-Парк» pic.twitter.com/abNKWAu1yq — Шаден (@ShadenFM) 19 septembre 2019​

L’incendie s’était propagé sur 700 mètres carrés.

Les pompiers mobilisés

Les clients et employés avaient été évacués, a précisé le service de presse du département régional du ministère russe des Situations d’urgence.

Le département régional du ministère a annoncé que la lutte contre les flammes avait été menée par 12 équipes de pompiers comptant 50 personnes.

Grand Park est le plus grand centre commercial de Tchétchénie et compte plus de 20 boutiques, un cinéma, un club de divertissement et un parc pour enfants, ainsi qu’un parking souterrain et un autre en plein air.