La Russie arrête la production de 12 armes après leurs tests en Syrie

La Russie interrompt la production des armes qui n’ont pas fait leurs preuves au cours des opérations en Syrie et modernise 300 autres modèles, a relaté le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«Il va de soi que nous avons fait un débriefing à l’issue des opérations en Syrie et nous avons ainsi fait le point plus d’une fois et même plus de dix. Je peux vous dire qu’environ 300 armes ont été modernisées compte tenu de l’expérience syrienne et 12 autres, considérées auparavant comme prometteuses, ont été retirées de la production et du service», a-t-il annoncé dans une interview accordée au quotidien Moskovski Komsomolets.

Il a révélé que parfois des ingénieurs et des spécialistes de plus de 70 entreprises travaillaient simultanément en Syrie pour remédier aux défauts du matériel sur place.

«Se basant sur cette expérience, le Président a ordonné de mettre au point ou de perfectionner les caractéristiques de certaines armes, notamment des missiles de croisière Kalibr, des armements de l’aviation stratégique et des sous-marins», a raconté le ministre.

Il a souligné qu’en Syrie les forces russes étaient confrontées à une organisation terroriste comptant plusieurs milliers de membres.

«Ceux qui pensent qu’en Syrie nous avons eu affaire à une poignée de fanatiques primitifs se trompent fort… Les terroristes disposaient de plusieurs centaines de chars, de lance-roquettes multiples, de véhicules blindés et de centaines de milliers de tonnes de munitions appartenant auparavant aux armées irakienne et syrienne. Ils disposaient du matériel le plus moderne, des appareils de liaison et de reconnaissance compris», a indiqué M.Choïgou.