Le métro de Moscou prend la température de ses voyageurs pour prévenir le coronavirus

Pour faire face à la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, la capitale russe prend ses mesures et procède notamment à un nettoyage particulier des infrastructures et à la prise de température des voyageurs.

Les autorités de Moscou ayant décidé de procéder au contrôle de la température de certains voyageurs du métro, ce sont des dispositifs de contrôle à distance qui se chargent de la mission.

«L’opération de mesure de la température est effectuée aux entrées des stations de métro de la capitale russe en raison de la saison froide et des virus sur consigne du maire de la ville. Des dispositifs à infrarouges pour le contrôle à distance sont dirigés vers ceux qui entrent. Ils ne présentent aucun danger pour l’homme», a indiqué le service de presse du métro.

La liste des stations soumises à cette opération change constamment. En outre, le métro de Moscou prend d’autres mesures de sécurité sanitaire.

«Ainsi, le nettoyage s’effectue plus souvent et avec utilisation de produits spéciaux, les filtres à air sont changés plus souvent dans les rames et ces dernières sont soumises à l’effet des lampes germicides», a ajouté le service de presse.

Les responsables du métro constatent toutefois que les voyageurs doivent eux aussi faire attention à leur santé: passer des serviettes antiseptiques sur leurs mains, laver celles-ci plus souvent et mettre un masque de protection dès les premiers signes d’indisposition.

La Russie face au coronavirus

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a décrété jeudi 5 mars l’état d’alerte à la suite du danger de propagation de l’infection au coronavirus SARS-CoV-2. Selon le document, ceux qui rentrent de pays et territoires où des cas d’infection ont été enregistrés doivent informer les instances appropriées de leur retour en Russie.

Les personnes en provenance de Chine, d’Iran et de Corée du Sud se voient remettre un ordre d’isolement et doivent communiquer leurs contacts et passer des analyses. Ceux qui arrivent d’Italie et d’autres pays à situation défavorable se voient recommander un régime d’isolement à domicile et doivent remplir un formulaire comprenant leurs données et leur photo. Des appareils à distance mesurent la température de tous les passagers de vols internationaux. En cas de fièvre, ils doivent passer des tests et rester chez eux et sont hospitalisés.

La Russie a enregistré au cours des dernières 24 heures six cas d’infection au coronavirus dont un à Nijni Novgorod et les autres à Moscou. Selon une enquête épidémiologique, toutes ces personnes sont revenues d’Italie au cours des 15 jours précédents, a fait savoir aux médias l’état-major pour le monitorage et le contrôle de la situation dans le domaine.