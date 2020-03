Un important groupe de hackers arrêté en Russie - vidéo

Une vidéo montrant l’arrestation d’un groupe de malfaiteurs russes, ukrainiens et lituaniens, soupçonnés d’avoir vendu des cartes bancaires volées via plus de 90 magasins en ligne a été rendue publique ce mardi 24 mars par le Service fédéral russe de sécurité (FSB).

Les images de l’opération, qui s’est déroulée à Moscou et dans ses environs, à Saint-Pétersbourg et dans ses banlieues, à Sébastopol, en Crimée, en Ossétie du Nord, dans les régions de Kalouga, de Moscou, de Pskov, de Samara et de Tambov, ont été filmées par des agents du FSB.

Les représentants de force de l’ordre ont dû prendre d’assaut certains appartements, d’après la vidéo.

Des armes et de l’argent saisis

Le FSB a découvert des sommes d’argent importantes au domicile de certains membres du groupe des hackers.

Il a notamment saisi plus d’un million de dollars (soit environ 919.000 euros) et plus de 3 millions de roubles (quelque 35.000 euros) en liquide, des serveurs, des armes à feu, de faux papiers, y compris de fausses cartes d’agents de police, ainsi que des stupéfiants, des lingots d’or et des pièces de monnaie en or et en argent.