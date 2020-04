Vladimir Poutine repousse la tenue du défilé de la Victoire à Moscou

Le défilé de la Victoire programmé à Moscou pour le 9 mai sera repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, a déclaré jeudi 16 avril le Président Vladimir Poutine lors d’une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité russe.

«Pour organiser le défilé le 9 mai, sa préparation devrait commencer dès maintenant, mais les risques associés à l'épidémie, dont le pic n'a pas été dépassé, sont toujours extrêmement élevés, et cela ne me donne pas le droit de lancer les préparatifs du défilé et d'autres événements publics», a expliqué le Président.

Il a ainsi ordonné au ministre de la Défense et aux autorités de tous les niveaux «de modifier le calendrier et de changer les préparatifs du défilé militaire sur la place Rouge et des défilés régionaux, de reporter tous les événements publics qui étaient prévus pour commémorer le 75e anniversaire de la Grande Victoire».

Dans le même temps le Président a assuré que le défilé de la Victoire et la marche du Régiment immortel se tiendraient plus tard en 2020 qui a été proclamée «tout entière» Année de la mémoire et de la gloire en Russie.

«Je comprends que le 9 mai est le jour de la Victoire pour nous tous, il sera avec nous pour toujours. Cette date ne peut pas être annulée ou reportée. Nous ne le ferons pas. Chaque famille se souviendra et honorera ses héros ce jour-là. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que les anciens combattants ressentent nos soins et notre gratitude», a conclu M.Poutine.