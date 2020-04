L'hydroxychloroquine autorisée en Russie pour soigner le Covid-19

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a autorisé à employer l'hydroxychloroquine, non enregistrée, pour soigner les personnes contaminées par le Covid-19 ou celles chez qui la maladie est suspectée.

Ainsi, le Centre médical national d’études de cardiologie a été chargé de l’emploi, du stockage et de la distribution du médicament aux structures médicales, notamment privées. Le suivi de la situation dans les domaines de la sécurité et de l’efficacité du médicament a été confié au Service de contrôle dans le secteur de la santé publique de Russie.

La Chine a remis à titre gracieux à la Russie 68.600 boîtes d'hydroxychloroquine.

Selon les dernières données, la Russie compte actuellement quelque 28.000 personnes infectées par le Covid-19, tandis que le nombre de morts s’élève à 232 et celui des personnes guéries à 2.300.

Les pays demeurent partagés

Fin mars, les mérites de la chloroquine avaient été vantés par Donald Trump et la Food and Drug Administration (FDA), le régulateur du médicament aux États-Unis, a autorisé la chloroquine et l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux.

En France, c’est le professeur Didier Raoult qui défend bec et ongles ce traitement, présentant des études qui n'ont toutefois pas entièrement convaincu la communauté scientifique.

Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce 16 avril à 18h00 GMT, l’épidémie a fait 140.902 décès dans le monde, dont près des deux tiers en Europe. Les États-Unis restent le pays pleurant le plus grand nombre de morts (31.590). Ils sont suivis de l'Italie avec 22.170 décès, de l'Espagne, avec 19.130 morts, et de la France où ce nombre est de 17.920.