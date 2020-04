Un blaireau aux pattes d’ours se fait photographier dans un parc national russe

Le parc national Terre du Léopard situé dans l’Extrême-Orient russe vient de partager une photo de l’un de ses habitants, prise grâce à un piège photographique.

«Regardez qui vient de se réveiller! Ce blaireau d’Asie semble ne pas encore comprendre vraiment que c’est déjà le printemps et il a l’air somnolent.»

Toutefois, ajoute la légende de la photo, «c’est une nouvelle étape de sa vie qui commence».

Les points communs

Tout comme pour les ours, les blaireaux d’Asie ne passent pas la saison froide en hibernation, cet état de torpeur et d'insensibilité qui se caractérise par une diminution de la température corporelle proche de la température ambiante, mais en hibernation, lorsque la vie se déroule au ralenti et que la température du corps de l’animal ne baisse que d’un à trois degrés.

Il passe l’hiver dans sa tanière, comme les ours, et ne mange rien, survivant grâce à ses réserves de graisse.

Ces deux mammifères ont un autre point commun: leurs empreintes se ressemblent, ce qui permet de qualifier les blaireaux d’Asie d’ours «modèle réduit».