Vladimir Poutine jette un stylo sur son bureau lors d’une réunion - vidéo

Le Président russe a jeté un stylo à bille sur son bureau au cours d’une visioconférence portant sur la lutte contre les inondations et les incendies dans certaines régions. Cette scène inhabituelle a été filmée.

Lors d’une réunion le 26 mai consacrée aux mesures à prendre contre les inondations et les incendies qui frappent actuellement plusieurs régions en Russie, Vladimir Poutine a demandé assez brutalement de faire un rapport sur la situation.

​Comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le chef de l’État a déclaré notamment que des centaines voire des milliers risquent de se retrouver sans logement et que leur vie est en danger. Puis le Président a jeté son stylo devant lui.

Incendies et inondations

Les ministres des Situations d'urgence, des Transports, des Ressources naturelles et de l'Environnement et un certain nombre de gouverneurs régionaux prenaient part à la réunion.

L’état d’urgence dans les forêts a été décrété dans quatre régions de Russie. Un état spécial contre les incendies a été également déclaré dans 49 autres régions: les citoyens ont interdiction d’aller en forêt, de faire du feu et de brûler du bois mort.

En outre, selon les données du ministère des Situations d'urgence, environ 180 localités se sont retrouvées en zones inondables dans 39 régions du pays depuis le début de la période des inondations cette année.