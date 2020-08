Prévenir le Covid-19 ou atténuer ses complications: un nouveau médicament breveté en Russie

Un médicament capable de prévenir ou d’atténuer les complications du Covid-19 a été breveté en Russie, a annoncé jeudi 6 août l’Agence fédérale médico-biologique russe (FMBA).

«La FMBA a fait breveter un médicament contre le Covid-19 (...) C'est le premier et le seul agoniste des récepteurs opiacés delta dans le monde à ce jour, utilisé dans la médecine pratique», indique l’agence dans un communiqué.

Les chercheurs du Centre scientifique des technologies biomédicales de la FMBA ont découvert que le médicament initialement baptisé «dalargin» joue un rôle actif dans la guérison et la régénération des tissus.

De plus, des substances de ce type participent activement à l’organisation de la réponse immunitaire du corps et peuvent aussi prévenir ou atténuer la «tempête de cytokines» , une réaction excessive du système immunitaire conduisant au développement de troubles respiratoires sévères et systémiques chez un patient atteint de Covid-19, a expliqué le service de presse.

Les scientifiques russes ont finalement nommé leur médicament Leitragin.