Le ministre russe de la Défense annonce la défaite totale de Daech en Syrie

L'organisation terroriste Daech* a été complètement défaite en Syrie suite aux actions des forces aérospatiales russes et aucun terroriste n'a pénétré en Russie, a annoncé le ministre russe de la Défense à l'occasion du cinquième anniversaire du début de l’engagement des troupes.

Dans un article publié dans le quotidien Krasnaïa Zvezda à l'occasion du cinquième anniversaire du début de l'opération des forces aérospatiales russes en Syrie, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé la défaite totale de Daech*.

«L'objectif fixé il y a cinq ans par le chef suprême des armées [Vladimir Poutine, ndlr] a été atteint entièrement. L'organisation terroriste internationale Daech* a cessé d'exister, aucun terroriste n'a pénétré en Russie», signale-t-il.

Le ministre précise que de grands dommages ont été causés à l'ensemble des éléments terroristes internationaux, que leurs filières de financement et de ravitaillement ont été perturbées.

Barrière à la propagation de l’activité terroriste

«Un autre aspect clé consiste dans le fait que les actions efficaces des forces armées russes en Syrie ont dressé une barrière sûre à l'extension de l'activité des groupes terroristes, surtout sur des territoires voisins», détaille-t-il.

La dislocation du pays empêchée

Selon lui, la présence militaire russe au Moyen-Orient a permis de maintenir un équilibre des forces dans la zone et a joué le rôle de garant de la sécurité régionale.

«L'achèvement de la guerre civile en Syrie et le fait d'avoir empêché la dislocation du pays est un autre résultat important de l'opération.»

Le ministre révèle que les forces armées syriennes soutenues par l’aviation russe ont libéré 1.024 localités et que 88% du territoire syrien se trouvent sous leur contrôle.

133.000 sites terroristes, dont des raffineries de pétrole clandestines, ont été détruits. 865 chefs militaires et plus de de 133.000 terroristes (dont 4.500 originaires de Russie et de pays de la Communauté des États indépendants) ont été éliminés.

Les avions russes ont effectué plus de 44.000 missions de combat.

«L'opération en Syrie a démontré les possibilités radicalement accrues des Forces armées russes, leurs capacités à faire valoir les intérêts nationaux partout sur le globe, ainsi que celles d'accorder une assistance militaire à leurs alliées et partenaires. Elle a renforcé le prestige de la Russie, son influence internationale et a neutralisé les tentatives des concurrents géopolitiques d'isoler notre pays au plan politique et diplomatique», résume le ministre.

La guerre civile en Syrie a éclaté en mars 2011. Elle a opposé les forces gouvernementales partisanes du Président Bachar el-Assad d'une part, et la soi-disant opposition modérée et des groupes islamistes de l'autre.

*Organisation terroriste interdite en Russie