Plus de 40.000 Russes déjà vaccinés, 1,5 million à prévoir d’ici 2021, d'après le centre créateur du Spoutnik V

Les autorités russes s’apprêtent à mettre en place une campagne de vaccination, qui doit permettre d’inoculer le produit à au moins 1,5 million de personnes d’ici la fin de l’année, a déclaré Alexandre Guinzbourg, directeur du centre Gamaleïa, à la chaîne Rossiya 24.

«Au moins 1,5 million de personnes seront vaccinées cette année. Au total, entre 40.000 et 45.000 de nos concitoyens se sont déjà fait vacciner», a-t-il précisé.

Il est prévu de produire environ 200.000 doses du vaccin Spoutnik V en novembre et 1,5 million de doses en décembre, a ajouté Alexandre Guinzbourg. Des chiffres qui vont dans le sens de ceux donnés par la vice-Première ministre Tatiana Golikova, qui avait déclaré que la Russie produirait deux millions de doses d'ici la fin de l'année, et jusqu’à six millions par mois à partir d’avril.

Un processus d’une durée d’un an

Alexandre Guinzbourg a également dressé une comparaison entre le vaccin russe et celui proposé par les sociétés Pfizer et BioNTech, estimant que ce dernier se heurterait à des problèmes de logistique, du fait de la nécessité de le conserver à très basse température. Des critiques déjà formulées par d’autres spécialistes de santé.

«Ce vaccin est stocké à -75, -80 degrés. Même en Europe, sa logistique soulèvera des problèmes complexes», a-t-il expliqué.

La campagne de vaccination russe devrait s’étaler sur une année, au maximum, avait déjà précisé le directeur du centre Gamaleïa à Sputnik un peu plus tôt.