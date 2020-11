La Russie confrontée à ses niveaux les plus élevés d'infections et de décès au Covid-19

Alors que la deuxième vague de la pandémie bat son plein dans le monde, la Russie connaît ce 21 novembre son plus grand nombre d’infections et de décès. Ainsi, le Covid-19 a causé la contamination de 24.822 personnes et la mort de 476 autres, pour un total de 2.064.748 cas détectés depuis le début de l'année.