Ils volent une plaque d’égout, le karma les rattrape – vidéo 

Qu’est-ce qui a poussé ces hommes à voler une plaque d’égout? Ils répondront sans doute bientôt à la question puisque, grâce aux caméras, il a été possible d’établir leur identité.

Une caméra de surveillance a enregistré une scène singulière, celle d’une tentative, infructueuse, de vol d’une plaque d’égout à Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie.

Sur les images, une voiture stationne dans une impasse sans soulever le moindre soupçon. Deux occupants du véhicule ouvrent le coffre et s’affairent à l’arrière de la voiture avant de saisir quelque chose de lourd et de le charger. Apparemment satisfaits du déroulement de l’affaire, ils remontent dans le véhicule et démarrent. Mais en enclenchant d’abord la marche arrière.

Identité établie

C’est là que l’objectif de leur «raid» devient évident, car la roue arrière gauche glisse dans un trou: celui qui s’est formé sur la chaussée apès qu’ils ont volé une plaque d’égout. Les voleurs descendent et tentent de pousser la voiture, mais leur mission paraît très difficile, étant donné qu’ils glissent sur la neige fraîchement tombée. Un troisième occupant descend du véhicule, mais la situation demeure inchangée.

Nullement déconcertés, les voleurs vont demander de l’aide. Un conducteur vient à la rescousse et, une fois le câble fixé, il tire la voiture de sa situation embarrassante.

La caméra a d’ailleurs permis d’ores et déjà d’établir l’identité des principaux personnages de ce thriller, précise le journal local Stolica Onego.