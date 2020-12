Le Pérou négocie avec la Russie pour acheter le vaccin Spoutnik V

La Russie et le Pérou mènent des négociations sur le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V, a déclaré l'ambassadeur péruvien en Russie Juan del Campo dans une interview à Sputnik.

«Mais pour que le vaccin soit commercialisé et utilisé, il doit être autorisé par les autorités sanitaires péruviennes et pour cela une procédure est suivie. Mais cela n’a pas encore eu lieu non plus», indique-t-il.

Selon le diplomate, aucune décision spécifique n'a encore été prise.

L'ambassadeur ajoute que Lima a beaucoup de respect pour les scientifiques russes, mais que le Pérou est également intéressé par d'autres vaccins.

Spoutnik V, premier vaccin contre le Covid-19

Le ministère russe de la Santé a enregistré le premier vaccin contre le coronavirus, le Spoutnik V (GamCovidVac), le 11 août.

Développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, ce vaccin est basé sur deux vecteurs d’adénovirus humains. Les vaccins à base d’adénovirus humains sont connus pour leur innocuité, efficacité et absence d’effets indésirables à long terme.

Le vaccin Spoutnik V, dont le taux d’efficacité est de 95%, passe la phase trois des essais en Biélorussie, aux Émirats arabes unis, au Venezuela et ailleurs. Plus de 50 pays ont envoyé des demandes, pour un total de 1,2 milliard de doses du vaccin qui sera produit au Brésil, en Chine, en Corée du Sud, en Inde et dans d’autres pays.