«Les performances de Spoutnik V en disent long»: l’ambassade russe recadre la Première ministre lituanienne

L’ambassade russe en Lituanie a répondu ce dimanche 7 février à la Première ministre lituanienne qui a qualifié le vaccin Spoutnik V «d’arme hybride de la Russie»: «La vaccination est déjà en cours en Russie. Et en Lituanie?»

Suite à la déclaration de la Première ministre de la Lituanie Ingrida Simonite qui a reproché à Vladimir Poutine de ne pas se soucier d'utiliser le vaccin Spoutnik V pour le peuple russe, l’ambassade de Russie dans le pays a répondu via Twitter.

«Malgré la déferlante de fake news et de déclarations biaisées à toutes les étapes du développement et au début de l’utilisation du vaccin, les performances de Spoutnik V reconnues au niveau international en disent long», indique le tweet de la représentation diplomatique russe.

Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя.



Главное – в России уже идет массовая вакцинация.

А в Литве? pic.twitter.com/rzPjt97iAz — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) February 7, 2021

«L’essentiel, c’est que la vaccination de masse soit déjà en cours en Russie. Et en Lituanie?», conclut le post.

Les griefs de la Première ministre

Vendredi 5 février, la Première ministre lituanienne Ingrida Simonite a accusé via Twitter Vladimir Poutine de ne pas se soucier d’utiliser le vaccin pour le peuple russe.

«Il l’offre au monde comme une autre arme hybride pour diviser et régner», lançait-elle.

Une efficacité confirmée par les tests

La revue scientifique The Lancet a publié le 2 février les résultats de la phase 3 des essais cliniques de Spoutnik V. Après analyse des données de 19.866 volontaires, son efficacité est de 91,6%. Dans le groupe de ceux âgés de plus de 60 ans, elle monte à 91,8%. Aucun effet secondaire sérieux n’a été relevé. Une réponse immunitaire humorale a été constatée chez plus de 98% des participants.

Premier vaccin anti-Covid-19 au monde, Spoutnik V a été enregistré en Russie le 11 août 2020. Il a été mis au point par le centre Gamaleïa. L’utilisation du vaccin a déjà été approuvée dans 21 pays.

La vaccination en Lituanie

Depuis le début de la vaccination en Lituanie (entre le 27 décembre et le 28 janvier), 311 cas d’effets secondaires du vaccin de Pfizer ont été recensés, selon le service lituanien de contrôle des médicaments. À l’heure actuelle, plus de 30.000 Lituaniens ont reçu deux doses de vaccin.