La Russie enregistre son plus bas nombre de contaminations au Covid depuis cinq mois

Le nombre de contaminations au Covid-19 a atteint ce 24 février son niveau le plus faible en Russie depuis le 8 octobre. Au total, 11.749 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays.

La Russie recense ce mercredi 24 février son plus faible nombre de contaminations au Covid-19 depuis le 8 octobre avec 11.749 nouveaux cas, indique le centre opérationnel russe de lutte contre le Covid-19.

«Au cours des dernières 24h en Russie, 11.749 cas de Covid-19 ont été confirmés dans les 85 régions, dont 1.246 (10,6%) n’éprouvaient pas de manifestations cliniques de la maladie», indique le centre sur sa chaîne Telegram.

Selon ses informations, depuis le début de la pandémie, plus de 4,2 millions de contamination ont été enregistrés dans le pays. Le nombre de décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures en Russie était de 383 contre 417 un jour plus tôt.

Point sur la pandémie dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,48 millions de morts dans le monde depuis la détection du virus en Chine, indique le bilan de l’université Johns-Hopkins.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (502.660), devant le Brésil (248.529), le Mexique (181.809), l'Inde (156.567) et le Royaume-Uni (121.536). Au total, plus de 112 millions de contamination au Covid-19 ont été enregistrés dans le monde.

La situation épidémique en France

La France a enregistré le 23 février 20.064 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et 431 décès supplémentaires liés à l'épidémie, selon les données communiquées mardi par Santé publique France. À titre de comparaison, le pays avait enregistré 19.590 nouveaux cas il y a une semaine. Le bilan officiel de l'épidémie en France s'élève à 85.044 morts.

D'après SPF, le nombre de patients hospitalisés dans le pays s'établit désormais à 25.660, soit une baisse de 171 patients, alors que celui des patients traités dans les services de réanimation s'élève à 3.435, au plus haut depuis le 2 décembre, et 28 de plus que la veille.