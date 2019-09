Le sel n’est peut-être pas si mauvais que ça pour la santé

La consommation de sel dans des quantités modérées n’a qu’un faible effet négatif sur le système cardiovasculaire de l’homme, ont conclu des experts de la Société européenne de cardiologie (ESC).

«Les résultats de nos travaux concernant le sel concordent parfaitement avec la majorité des grandes études qui ont examiné le lien entre la consommation de sel et les maladies cardiovasculaires ou les décès, et ne confirment pas l'opinion largement répandue selon laquelle même un peu de sel est mauvais pour la santé», a déclaré le professeur Salim Yusuf, de l'Institut de recherche sur la santé de la population à l'université McMaster d’Hamilton (Canada).

Réduire le risque de crise cardiaque

Pourtant, il y a des limites à la consommation de sel qu’il serait préférable de ne pas dépasser.

«Seule une consommation vraiment élevée de sel, c'est-à-dire plus de six grammes par jour, a un effet néfaste», a-t-il expliqué.

Il a fait également remarquer que, pour réduire le risque de crise cardiaque ou d’un AVC, il était important de ne pas fumer, de contrôler sa pression artérielle et son taux de cholestérol et d’avoir une activité physique régulière.

Enfin, un grand rôle est joué par une alimentation équilibrée comprenant non seulement beaucoup de fruits et de légumes, mais aussi une quantité modérée de fruits à coque, de produits laitiers et de viandes rouges non transformées.