Les erreurs à éviter dans l’alimentation des jeunes enfants dressées par des nutritionnistes

Dans une interview accordée au journal espagnol La Vanguardia, les nutritionnistes espagnols Lucia Martinez et Aitor Sanchez ont dressé la liste des produits à éviter dans l’alimentation des nourrissons et ont indiqué que ce sont les produits frais et non transformés qui doivent représenter la base de leur régime alimentaire.

«Si un bébé commence à goûter des repas solides, il étudie donc les structures et les goûts, il commence à comprendre que la nourriture est hétérogène, il forme ainsi une vision plus large. Si nous lui donnons de la purée, des bouillies et du lait maternisé, alors le bébé devient passif», a expliqué M.Sanchez.

Ces spécialistes estiment qu’il ne faut pas chercher à diversifier leur alimentation avec des produits industriels, y compris les purées pour bébés, car ils contiennent beaucoup de sucre et ont une texture homogène.

En outre, Mme Martinez a souligné que l’allaitement maternel était la meilleure méthode pour commencer l’alimentation des bébés.

Quant aux enfants un peu plus âgés, elle a indiqué qu’ils devaient manger de la viande et du poisson frais au lieu de saucisses, de nuggets de poulet et de bâtonnets de poisson. En outre, s'ils mangent des légumes, ceux-ci ne doivent pas être enrobés dans des lasagnes, par exemple, mais au contraire mangés frais.