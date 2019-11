Les écrans seraient nocifs pour le cerveau des nourrissons et jeunes enfants

Des chercheurs ont tenté d’évaluer l’influence des écrans sur le cerveau, et particulièrement sur celui des jeunes enfants. Les résultats de l’étude publiée le 4 novembre dans Jama Pediatrics démontrent que ceux qui passent trop de temps devant les écrans ont moins de matière blanche dans le cerveau. Il s’agit d’une zone clé pour le développement du langage, de l’alphabétisation et des aptitudes cognitives.

Le docteur John Hutton, pédiatre, chercheur à l’hôpital pour enfants de Cincinnati et co-auteur de l’étude, se montre particulièrement inquiet face à cette tendance à mettre des jeunes enfants devant les écrans. D’après lui, les cinq premières années d’un enfant sont importantes, car c’est pendant cette période que le cerveau se développe le plus rapidement.

«C’est à ce moment-là que le cerveau est très malléable et absorbe tout, formant de fortes connections qui durent toute la vie», a-t-il expliqué à CNN.

De précédentes études ont démontré qu’un temps excessif passé devant la télévision est lié à une incapacité à se concentrer ou à traiter des informations, tout en augmentant les problèmes comportementaux, a indiqué CNN. Des liens ont également été établis entre le temps d’écran et le retard de langage, le mauvais sommeil, la déficience des fonctions d’exécution et la réduction du temps passé entre l’enfant et les parents.

De plus, la portabilité des écrans d’aujourd’hui font qu’ils «suivent les enfants partout». «Ils [les enfants] peuvent emmener un écran au lit, pendant le repas, en voiture, à l’espace de jeux», déplore le docteur Hutton, qui se rappelle avoir mené des études sur des enfants de deux à trois mois qui utilisaient déjà des écrans.

La présence des écrans en France

En France, les 12-17 ans ont subi un véritable raz-de-marée technologique, avec près de 93% d’entre eux qui possèdent un téléphone portable, d’après les chiffres de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives). Les 13-19 ans passent plus de 15 heures par semaine sur Internet, majoritairement sur YouTube, Facebook et Snapchat. Les 7-12 ans passent quant à eux un peu plus de six heures par semaine sur la Toile. Ces chiffres ne prennent pas en compte le temps passé devant la télé.

Le ministère de la Santé recommande de ne pas mettre un enfant de moins de trois ans devant la télé, ni devant le moindre écran, car une exposition passive devant des images est mauvais à cet âge, durant lequel l’enfant est censé utiliser activement ses cinq sens pour découvrir le monde qui l’entoure. Devant un écran, un nourrisson a également moins d’interactions avec ses parents, celles-ci sont pourtant indispensables à son développement.