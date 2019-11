«Regardez ces poumons, avez-vous encore le courage de fumer?» - vidéo choc

Un Chinois de 52 ans qui, avant sa mort, avait accepté d’être donneur d’organes ne savait pas que ses poumons étaient devenus impropres à la transplantation à cause de 30 ans de tabagisme, écrit China Presse.

Comme le montre cette vidéo réalisée lors de son autopsie par des médecins de l’hôpital populaire de Wuxi, les poumons avaient notablement noirci et ne ressemblaient plus à des organes sains. De plus, l’examen détaillé a montré que l’homme souffrait d’emphysème et d’embolie pulmonaire. Pour finir, ses poumons portaient également des signes de sarcoïdose.

«Si vous fumez beaucoup, vos poumons risquent de ne pas être acceptés, même si vous choisissez de les donner après décès. Regardez ces poumons, avez-vous encore le courage de fumer?», a déclaré le docteur Chen Jingyu.

Pour le moment, l’Organisation mondiale de la santé compte un milliard de fumeurs sur les 7,5 milliards de personnes qui constituent la population mondiale. La Chine est en tête de liste des pays dont les habitants fument le plus. En 2017, l’OMS a fait état de 315 millions de fumeurs chinois. Toujours d’après cette institution, toutes les six secondes une personne meurt à cause des maladies liées au tabagisme.