Le tabagisme serait responsable de la schizophrénie et de la dépression

Le tabagisme est responsable du développement de la schizophrénie et de la dépression, affirment des généticiens britanniques dans une étude publiée dans la revue Psychological Medicine.

Les chercheurs ont analysé l’ADN de plus d’un demi-million de Britanniques et ont établi que les personnes atteintes de schizophrénie et de dépression fumaient à fréquence plus régulière que les autres participants.

En outre, les Britanniques dépendants à la nicotine étaient atteints deux fois plus souvent de schizophrénie et de dépression que les non-fumeurs participant à l’expérience.

À l’issue de leur étude, les généticiens ont conclu que la nicotine perturbait le fonctionnement de la sérotonine et de la dopamine, deux neurotransmetteurs responsables du développement de la schizophrénie et de la dépression.