Se faire lécher par un chien peut être fatal: un rapport médical met en garde contre une bactérie

Un rapport de médecins allemands montre qu’une bactérie largement présente dans la salive des chiens et chats et qu’on croyait être mortellement dangereuse uniquement pour les humains prédisposés, pourrait aussi présenter un risque pour les personnes en bonne santé.

Les propriétaires d’animaux avec des symptômes ressemblant à la grippe doivent consulter d'urgence un médecin si ces derniers deviennent inhabituels comme cela a été le cas d’un homme de 63 ans qui est décédé après avoir été léché par son chien, notent les médecins de l’hôpital allemand Rote Kreuz Krankenhaus de Brême dans un rapport consacré à ce cas tragique.

L’homme était en parfaite santé avant d’être frappé par une maladie qui ressemblait d’abord à une grippe. Trois jours plus tard, il s’est adressé à l’hôpital avec une fièvre et une détresse respiratoire.

Au moment où les médecins ont commencé à le soigner, l'homme souffrait déjà d’une grave septicémie, d’après le rapport.

De la grippe présumée à une septicémie sévère

Son état de santé s'est considérablement dégradé les quatre jours suivants, mais le patient était conscient.

Il avait des éruptions cutanées au visage et souffrait de douleurs musculaires. L’infection a ensuite atteint ses reins et foie, il avait des problèmes avec ses vaisseaux sanguins et sa peau a commencé à pourrir. Il a fait un arrêt cardiaque, mais les médecins ont réussi à le réanimer et l’ont mis sous ventilation mécanique.

​Les analyses ont révélé la présence de Capnocytophaga canimorsus, une bactérie normalement transmise lors des morsures.

A la 11e journée de traitement, le patient avait une fièvre de 41°C, précisent les auteurs du rapport.

Malgré des soins intensifs et le traitement aux antibiotiques, son état de santé n’a cessé de se détériorer et il est décédé des suites d'une défaillance de plusieurs organes après avoir passé 16 jours à l’hôpital.

Se faire lécher par un chien est-il risqué?

Il s’est avéré que l’homme avait «été touché et léché par son chien, son seul animal domestique, les semaines précédant» sa maladie, d’après le rapport.

Toutefois, il n’avait pas été mordu ni blessé et donc la quantité de bactéries qui lui avaient été transmises par son chien ne devait pas être importante.

En plus, l’homme ne présentait pas de déficit immunitaire ni d’autre prédisposition typique, précisent les médecins.

Selon les auteurs du rapport, il s’agirait d’un cas très rare. Seules les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont généralement exposées au risque de développer une telle infection. Toutefois, ce cas a montré que cela pourrait arriver à n'importe qui.

En août, Fox 8 a annoncé qu’une jeune Américaine s’était vue amputée de tous ses membres après avoir contracté une grave infection due à la bactérie Capnocytophaga canimorsus contenue dans la salive de son chien.

En 2018, un Américain avait aussi subi une amputation partielle des quatre membres après avoir été léché par un chien. Toutefois, la même année, un autre patient s’était entièrement rétabli, selon les médias.