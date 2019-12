Le véganisme peut conduire à une paralysie de certaines parties du corps, alerte la science

À l’approche de la campagne Veganuary au Royaume-Uni, des chercheurs tirent la sonnette d’alarme. Ils appellent les vegans à s’assurer qu’ils consomment assez de vitamines B12, sans quoi leurs nerfs pourraient en pâtir et provoquer un engourdissement permanent des mains et des pieds.

Les vegans sont prévenus: ils feront face à un engourdissement permanent des mains et des pieds s’ils ne consomment pas de vitamines B12 en quantité suffisante, indiquent des spécialistes auxquels se réfèrent des médias britanniques.

Cette annonce intervient à l’approche de la campagne Veganuary qui aura lieu en janvier au Royaume-Uni et qui appelle la population à renoncer à la viande, au poisson, aux produits laitiers et aux œufs pendant le mois de janvier.

Comme l’explique les spécialistes, la majorité des personnes consomment des vitamines B12 grâce au lait, et les substituts à base végétale n’en renferment pas en quantité suffisante pour protéger adultes et enfants de la neuropathie périphérique qui est irréversible.

Les jeunes particulièrement touchés

Les jeunes sont particulièrement vulnérables, préviennent les spécialistes.

«Aujourd’hui, des enfants inhalent des gaz hilarants. Ceci peut activement provoquer un déficit en vitamines B12. Une carence en B12 représente un danger pour les jeunes qui deviennent vegans, et ceci pourrait faire pencher la balance du mauvais côté, vers une neuropathie importante», affirme Tom Sanders, professeur de King’s College London cité par la presse.

Selon les experts, la vitamine B12 se trouve dans la viande, le poisson, les œufs et dans les produits laitiers, et non dans les fruits et légumes. Il est donc conseillé aux vegans de consommer des céréales ou de prendre des compléments alimentaires.