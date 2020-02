Les enfants sont-ils immunisés contre le nouveau type de coronavirus?

Des scientifiques chinois ont mené une étude dont il ressort que le nouveau type de coronavirus de Wuhan ne touche que rarement les enfants dont le nombre parmi les personnes infectées est très bas, selon le papier publié dans le journal New England Journal of Medicine. Ils cherchent désormais à savoir d’où vient cette résistance.

Le nouveau coronavirus frappe les personnes âgées, mais pas ou peu les enfants, selon une équipe de chercheurs des centres chinois de contrôle et de prévention des maladies, relate une publication du journal New England Journal of Medicine. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Quoi qu’il en soit, il est préférable qu’un adulte infecté ne rentre pas en contact avec un bébé ou un enfant.

Près de 30.000 personnes ont été touchées par le coronavirus chinois, mais à la mi-janvier, aucune infection n'avait été signalée chez les personnes de moins de 15 ans. Les chercheurs suggèrent que les enfants sont moins exposés à l'infection ou souffrent moins des symptômes en cas de maladie.

«Pour des raisons incompréhensibles, le virus touche surtout les adultes», confie Richard Martinello, infectiologue cité par Business Insider.

Deux explications possibles

Les scientifiques ont deux explications possibles: soit les enfants sont moins exposés à l'infection soit leur corps lutte plus efficacement contre le virus. Le nombre de personnes infectées est en augmentation et les chercheurs n'excluent pas que les enfants malades deviennent plus nombreux.

«Quand il y a un nouveau virus, toute la population est concernée. Nous ne savons pas si les enfants sont vraiment moins exposés que les adultes», souligne auprès de à Business Insider Aaron Milstone, épidémiologiste et professeur en pédiatrie à l'Université Johns Hopkins.

Cependant, les scientifiques tiennent à préciser que la grippe et les autres maladies saisonnières sont aujourd'hui plus dangereuses pour les enfants de par le monde, car les enfants contribuent à leur propagation plus que les adultes en négligeant plus souvent les mesures de prévention et d’hygiène.

D’après les chercheurs, les données ont été uniquement recueillies auprès des hôpitaux généraux et non pédiatriques. De ce fait, elles peuvent ne pas être aussi précises qu’espérées. Mais si les enfants étaient fortement exposés à une infection par le nouveau coronavirus, il y aurait déjà beaucoup plus de cas, estiment-ils.