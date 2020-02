Ces habitudes aident à réduire la pression artérielle, selon un cardiologue

«Environ 50% des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux pourraient être évités si l'hypertension était diagnostiquée à temps et maîtrisée de manière optimale», souligne le spécialiste.

Dans une interview accordée au portail Focus publiée ce vendredi 14 février, le directeur du Centre de médecine préventive et sportive de l'Université technique de Munich et membre du conseil consultatif scientifique de la Fondation allemande du cœur Martin Halle a déclaré que la cause de l'hypertension artérielle était le surpoids, le manque d'exercice et une mauvaise alimentation.

En outre, il a donné quelques conseils sur la façon de baisser la pression artérielle sans l’aide de médicaments.

M.Halle a ainsi indiqué au média qu’une promenade quotidienne de 15 minutes aide à réduire la pression artérielle de cinq à huit millimètres de mercure. Le médecin a également conseillé de faire des exercices en plein air.

Le cardiologue allemand a noté un autre moyen efficace de lutte contre l'hypertension artérielle. Il a précisé qu’il fallait réduire la quantité de saucisses, de pain et de fromage dans l’alimentation. Martin Halle a suggéré de remplacer ces produits par des légumes.

«Notre régime alimentaire […] n'est pas tout à fait favorable à une pression sanguine optimale, car ces aliments contiennent trop de sel», précise le spécialiste en rappelant que de grandes quantités de sel peuvent aussi contribuer à l’élévation de la pression artérielle.

D’après lui, un changement de régime alimentaire aidera à perdre du poids, ce qui peut également baisser la pression de cinq à dix millimètres de mercure.