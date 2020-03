L’Espagne décrète l'état d'alerte pour 15 jours à la suite de la vague de Covid-19

Pour contenir la propagation du coronavirus, le Premier ministre espagnol a décrété ce samedi 14 mars l'état d'alerte pendant 15 jours, l'Espagne étant le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire convoqué pour décréter l'état d'alerte en raison de la pandémie de coronavirus, que le pays serait partiellement fermé pendant 15 jours.

L'état d'alerte permet notamment au gouvernement de limiter la circulation des personnes et de réquisitionner tout type de biens, a précisé l'AFP.

Les Espagnols pourront aller au bureau, bien que la priorité doive être accordée au télétravail , se rendre dans les pharmacies, les banques et les stations-essence, ainsi que faire leurs courses. Toutefois, les employés des magasins et les clients doivent respecter une distance minimale d’un mètre les uns des autres.

Les transports automobiles, ferroviaires et maritimes sont réduits de moitié. Ces mesures entreront en vigueur à partir de 8h00 lundi 16 mars et le resteront pendant 15 jours.

En outre, les bars, discothèques, musées, établissements sportifs et parcs d’attractions seront également fermés à partir de lundi en raison du coronavirus. Une interdiction provisoire concerne également l’organisation des fêtes populaires dans les lieux publics.

Propagation du coronavirus

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie. Selon un dernier bilan, le nombre total des cas dans le pays a dépassé 6.300 et celui des morts a atteint 191.

Paris a pris ce 14 mars des mesures similaires. Édouard Philippe a annoncé la fermeture dès minuit de tous les «lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays». Les restaurants, bars, discothèques et cinémas ont été appelés à fermer leurs portes, tout comme les commerces, exception faite pour les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-essence.

La France compte 4.499 personnes contaminées par le coronavirus et 91 décès, soit 838 cas et 12 morts de plus que le 13 mars, a fait savoir l'agence Santé publique France.