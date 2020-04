Un médecin désigne le moyen de prévenir une «catastrophe massive» liée au Covid-19

Le confinement et la quarantaine sont les meilleurs moyen de surmonter la pandémie de Covid-19, tant qu’aucun médicament capable de protéger efficacement contre ce virus n’a été trouvé, estime Alexandre Palman, de la Première Université de médecine Setchenov de Moscou.

«Hélas, pour le moment il n’existe pas de médicament capable de prévenir ou de traiter d’une manière efficace le coronavirus. Ainsi, que ce soit au Moyen-Âge, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe ou maintenant, l’humanité n’a rien inventé de mieux que les moyens de confinement. Donc le seul moyen réel de prévenir que cela tourne à une catastrophe massive est l’isolement et le confinement», a-t-il déclaré à l’antenne de la télévision russe.

Et de souligner que c’est justement la quarantaine la plus capable dans le contexte actuel d’éviter le pic de contagion et de réduire la pression sur les institutions médicales.

Pandémie de Covid-19

Selon les estimations de l’Université Johns-Hopkins, au 2 avril, le nombre de personnes atteintes de Covid-19 -reconnu comme pandémie par l’OMS depuis le 11 mars- s’élève à plus d’un million.

En outre, le bilan des victimes du coronavirus a dépassé les 50.000.

L’Europe est pour le moment la plus touchée, avec quelque 500.000 contaminés.