Des scientifiques différencient trois versions différentes de Covid-19

Des scientifiques de l’université britannique de Cambridge ont dévoilé que trois types de coronavirus se répandaient de par le monde, informe le site de l’établissement.

Après avoir analysé l'histoire génétique du virus, les chercheurs en ont conclu qu'il avait muté pendant sa propagation.

Trois sous-types de coronavirus

La version du coronavirus qui a été transmis aux humains est la plus répandue en Australie et aux États-Unis. Les scientifiques l'ont baptisée type A. Les scientifiques précisent qu’elle était également présente dans la ville de Wuhan qui est considérée comme berceau de l’épidémie. Toutefois, il ne s’agit pas de la version qui y dominait.

Plus tard, elle a muté en un type B, qui a provoqué une épidémie en Chine. Il est noté que celui-ci n’a pas beaucoup traversé les frontières. Les chercheurs présume qu’il y a deux explications à cela: soit grâce aux mesures rapides instaurées à Wuhan, soit grâce à une immunorésistance des habitants d’autres régions.

Chez les Européens, le type C est plus fréquent, et c’est un dérivé du type B. Le type C a été identifié chez les patients en France, Italie, Suède et les autres pays européens. Les scientifiques tiennent à souligner que le coronavirus continue de muter.