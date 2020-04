Le coronavirus a «un caractère exceptionnel qui peut être comparé à la pandémie de peste», affirme Jérôme Salomon

La pandémie de coronavirus a «un caractère exceptionnel» et «peut être comparée à la pandémie de peste de 1347 ou à celle de la pandémie de grippe espagnole en 1917», a déclaré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, auditionné ce 23 avril en visioconférence par la mission d'information de l'Assemblée nationale.

«C'est la première fois dans l'Histoire du monde que l'ensemble des pays sont touchés en même temps en trois mois», a-t-il encore souligné.

«Pour vous l'illustrer, il y a trois mois, le 23 janvier, il n'y avait aucun cas de Covid-19 en France», a-t-il précisé.

La mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie du Covid-19, qui auditionne Jérôme Salomon ainsi que la directrice de l'offre de soins, Katia Julienne, a été créée le 17 mars dernier par la conférence des Présidents. Elle a pour objectif d'assurer un suivi dans le temps de la pandémie et de ses retombées.

Selon l'Université Johns Hopkins, plus de 21.000 personnes sont déjà décédées en France des suites du Covid-19, avec plus de 157.000 cas confirmés. L’Hexagone est pour l'instant le quatrième pays le plus touché après les États-Unis, l'Espagne et l'Italie.