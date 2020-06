Les boissons les plus dangereuses par forte chaleur énumérées par une nutritionniste

L’été est de retour, les températures remontent, ce qui implique la nécessité de bien s'hydrater. Mais que boire et faut-il changer ses habitudes par rapport à l’hiver? Oui, en évitant le thé et le café pour leur préférer le kéfir et l’eau plate.

Une nutritionniste russe a cité les boissons qu’il est préférable de mettre de côté par grande chaleur, car, loin d’être bénéfiques, elles ne font que du mal, a déclaré la nutritionniste Yelena Solomatina au journal Vechernyaya Moskva.

Le plus grand danger provient du café, du thé, des boissons énergétiques et d’autres breuvages contenant de la caféine. En effet, ils conduisent à la déshydratation des cellules et le corps perd des vitamines et oligo-éléments indispensables.

«Si vous ne pouvez vraiment pas vous refuser un café, pensez à accompagner chaque tasse de deux verres d’eau», a-t-elle indiqué.

Pour ce qui est de différents sodas, ils font monter le niveau de sucre dans le sang, ce qui risque d’avoir des retombées néfastes pour ceux qui souffrent de maladies affectant les vaisseaux sanguins, jusqu’à engendrer une syncope. La bière est une boisson à indice glycémique très élevé qui, de plus, contient de l’alcool. Or, une telle combinaison recèle d’énormes risques dans des conditions de chaleur, a-t-elle encore noté.

Le thé et le café sur la sellette

Quand il fait chaud, il est préférable de consommer de l’ayran, du kéfir, du kombucha ou du kvas. Mais le meilleur est de manger des fruits et des légumes frais et de ne boire que de l’eau plate.

Ces deux boissons sont d’ailleurs devenues récemment l’objet d’une autre étude qui a conclu qu’à la différence de nombreuses idées reçues, les considérant comme des breuvages accélérant la convalescence en cas de rhume ou de grippe, elles n’y contribuent pas.

Ainsi, le thé et le café pourraient ralentir indirectement le processus de convalescence en raison de l’importante quantité de caféines. En effet, le sommeil étant d’une grande aide pour guérir, les boissons consommées ne doivent pas en contenir.