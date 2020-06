Ces aliments accélèrent le vieillissement, selon une diététicienne

Certains aliments ont des impacts négatifs sur l’organisme et accélèrent le vieillissement. Selon une diététicienne russe, en font partie les produits alimentaires transformés qui contiennent au moins cinq additifs comme les colorants, arômes, conservateurs et agents épaississants.

La diététicienne Tamara Prountseva a confié à l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty qu’un certain nombre de produits alimentaires sont responsables d’un vieillissement prématuré.

Saucisses, hamburgers, pâtisseries

La spécialiste précise qu’il s’agit de produits alimentaires transformés dans lesquels au moins cinq additifs sont présents, comme les colorants, arômes, conservateurs et agents épaississants.

Cette catégorie comprend saucisses, produits semi-finis, pâtisseries, desserts lactés et boissons gazeuses.

«Les aliments transformés peuvent neutraliser les glucides complexes. Ils sont en mesure de rattacher l'excès de glucose et de régulariser ainsi le taux de sucre dans le sang», explique-t-elle.

Mme Prountseva conseille de consommer du pain, des céréales, des pâtes de blé dur et environ 400 grammes de fruits et légumes par jour.

Préserver santé, beauté et jeunesse de la peau en été

Le 22 juin, la directrice du Centre de conseil et diagnostic Alimentation saine et sportive, la diététicienne Ekaterina Bourlyaeva a exposé à Argoumenty i Fakty les d’aliments les plus importants pour préserver sa santé, sa beauté et la jeunesse de sa peau en période estivale.

Il s’agit des aliments riches en protéines (fromage, poisson et ses œufs, viande, fromage blanc, jaune d'œuf, soja, noix), les vitamines et micronutriments (fer, cuivre, vitamine C, vitamine E, les huiles de tournesol, les noix) ou encore les fibres alimentaires (figues, abricots secs, pommes, céréales).