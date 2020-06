Les risques de la canicule pour la santé évoqués par des médecins

Une forte chaleur peut être dangereuse pour les personnes atteintes de maladies cardiaovasculaires , rappelle dans une interview au quotidien russe RBC l’angioneurologue Ievgueni Сhirokov.

Il explique qu'en période de canicule, le corps perd beaucoup d’eau. Et pour les patients qui souffrent d'hypertension, d'athérosclérose ou d'insuffisance cardiaque, cela crée une charge supplémentaire sur le cœur. D'où un possible gonflent, s’essoufflement et une augmentation de la pression sanguine.

«La perte de liquide entraîne un épaississement du sang. Chez les patients atteints d'athérosclérose, le processus de nutrition des tissus avec du sang s'aggrave. Par conséquent, quand il fait chaud, il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et de crises hypertensives», souligne le médecin.

Le danger des brûlures pour la santé

En outre, M.Chirokov précise qu’une hypercoagulation peut naître de brûlures du soleil. Le médecin explique que les personnes ayant des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux sanguins sont davantage exposées à l’apparition de thrombus. Elles doivent donc utiliser forcément de la crème solaire.

Enfin, le cardiologue Iaroslav Achimkhin note qu’il faut continuer à prendre tout médicament prescrit, même si la pression artérielle diminue sans, car bon nombre de ces médicaments ont un effet cumulatif.