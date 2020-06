L’OMS enquêtera sur l’apparition du coronavirus en Chine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) enverra une équipe en Chine pour déterminer les origines du nouveau coronavirus, a déclaré son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus ce lundi 29 juin lors d’une conférence de presse virtuelle. Ce groupe aura aussi pour but d’éclaircir les circonstances de la pandémie de Covid-19.

«Nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus est né et ce que nous pouvons faire à l'avenir pour nous préparer», a-t-il souligné.

Il est prévu que les scientifiques et médecins composant cette équipe partiront en Chine la semaine prochaine.

Toujours dans le cadre de cette conférence, le directeur général de l’OMS a tenu à souligner que la pandémie ne fait que s’accélérer malgré toutes les tentatives de la communauté internationale d’inventer un vaccin.

«Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini», a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La pandémie de Covid-19

Selon les derniers chiffres au 29 juin, plus de 10,1 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus dans le monde, dont près de 500.000 en sont décédées et 5,1 millions en ont guéri. Les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde et le Royaume-Uni sont les pays avec le nombre le plus important de personnes contaminées.