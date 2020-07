Quelle couleur de lumière faut-il regarder pour améliorer sa vue après 40 ans? La réponse des scientifiques

Des chercheurs britanniques ont prouvé la capacité qu’a la lumière rouge à améliorer la vue des personnes de plus de 40 ans, indique une étude publiée dans le Journals of Gerontology. Ces personnes ont regardé la lumière rouge d’une lampe de poche pendant trois minutes par jour, durant deux semaines.

Les résultats

Des chercheurs de l’University College de Londres ont étudié 12 hommes et 12 femmes aux yeux sains, âgés de 28 à 72 ans. Ils ont été renvoyés à la maison avec une petite lampe de poche LED émettant de la lumière rouge avec une grande longueur d’onde. Ces personnes devaient la regarder pendant trois minutes par jour et ce durant deux semaines.

L’expérience a montré une nette amélioration de la vue chez les personnes de plus de 40 ans.

Leur capacité à détecter la couleur s’est améliorée jusqu'à 20%. L’effet positif s’est le plus manifesté dans la perception de la partie bleue du spectre des couleurs, la plus vulnérable au vieillissement. La capacité de vision à faible luminosité s'est également élargie de manière significative.

Pour les personnes plus jeunes cette expérience n’a cependant produit aucun effet.

«À mesure que vous vieillissez, votre vision se détériore considérablement, en particulier après 40 ans», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Glen Jeffery, dans un communiqué.

Influence sur les mitochondries

«La sensibilité rétinienne et la perception des couleurs s’affaiblissent progressivement. Avec une population vieillissante, ce problème devient de plus en plus important», a-t-il ajouté.

Cet effet positif de la lumière rouge a été expliqué par son influence sur l’activité des mitochondries de la rétine:

«Les mitochondries ont des caractéristiques d’absorption de la lumière spécifiques qui influencent leurs performances: des longueurs d’onde plus longues de 650 à 1.000 nm sont absorbées et améliorent les performances des mitochondries tout en augmentant leur production d’énergie», a expliqué M. Jeffery.

Cette thérapie s’avère simple et peu coûteuse, indiquent les chercheurs, car le prix d’une telle lampe de poche est d’environ 13 euros.