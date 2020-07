Ce qu'il ne faut jamais faire pendant la préparation des œufs

L'ingestion de micro-organismes nocifs contenus dans les aliments peut provoquer des maladies jusqu'à six semaines après leur consommation. Les intoxications alimentaires sont courantes et surviennent généralement en raison d'aliments très répandus, comme la viande hachée ou les œufs, avertit le journal barcelonais La Vanguardia.

Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les œufs contaminés par les bactéries salmonelles pourraient être responsables de 79.000 maladies et provoquer 30 décès chaque année. Il convient donc d'être prudent lors de la cuisson et de savoir ce qu’il faut éviter pendant la manipulation.

Selon le spécialiste Mario Sanchez, cité par le journal, si l'œuf se casse ou sent mauvais il est préférable de ne pas le consommer.

L’hygiène en priorité

Il est également déconseillé de laver les œufs à l'eau car ce faisant la cuticule se décompose, ce qui les rend plus poreux et augmente la probabilité que de la saleté s'y introduise. S’il est sale, il est possible de faire couler un peu d'eau dessus et de l’essuyer avec une brosse sèche mais juste avant la cuisson, prévient M.Sanchez.

En outre, toucher un œuf équivaut à manipuler de la viande ou du poisson crus. Il faut se laver constamment les mains et nettoyer immédiatement les surfaces qui ont été en contact avec, prévient un autre expert, Lluis Riera.

Les micro-organismes présents dans l'œuf ne sont éliminés qu’à plus de 75ºC, explique M. Sanchez. Cependant, il est possible de minimiser le risque. «Une fois que nous avons cassé l'œuf, il est très important de le faire cuire instantanément et de le consommer le plus tôt possible», conseille Lluis Riera.