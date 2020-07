Voici à quoi va ressembler un salarié après 25 ans de télétravail - images

Elle s’appelle Susan, elle souffre de surpoids, elle a le dos rond et les yeux rouges en permanence: voici le portrait d’une personne travaillant à distance en 2045 imaginé par le moteur de recherche d’emplois DirectlyApply.

Sur son site, la société a proposé des images montrant une femme d’âge moyen vivant en 2045. De l'interaction sociale réduite au manque d’exercices sportifs, ce portrait révèle à quoi nous pourrions ressembler si nous ne changeons pas nos habitudes de travail à domicile.

Télétravail : le moteur de recherche d'emplois DirectlyApply imagine à quoi ressemblera le salarié du futur



Obésité et stress élevé

Ainsi, à part un double menton et une obésité, Susan a également les yeux secs et rouges à cause des nombreuses heures passées devant son écran d’ordinateur, mais aussi des cernes sous les yeux. Susan souffre également de problèmes de cheveux. Faute de vitamine D, ceux-ci tombent et poussent mal.

Susan éprouve par ailleurs un haut niveau d’anxiété. Le cortisol produit par le corps lorsqu’il se trouve dans cet état de détresse élève la pression sanguine et nuit à l’organisme.