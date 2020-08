Ce régime alimentaire aide à réduire le niveau d’anxiété et à garder le moral

Le meilleur régime pour la bonne humeur est le méditerranéen, a déclaré la présidente de la Société internationale de recherche en psychiatrie nutritionnelle Felice Jacka dans une interview à la radio BBC. Elle a également indiqué que les aliments contenant beaucoup de graisses et de sucre font à l’inverse la mauvaise humeur.

Une alimentation saine et équilibrée peut réduire le niveau d’anxiété et de dépression, a déclaré Felice Jacka, professeur et présidente de la Société internationale de recherche en psychiatrie nutritionnelle, dans une interview sur la radio BBC, dans l'émission «The Food programme».

Elle a souligné que le régime méditerranéen était le meilleur pour garder le moral, notant qu'il était également important d'éviter les excès alimentaires.

À l’inverse, selon elle, les aliments riches en graisses et en sucre génèrent de la mauvaise humeur.

Ce qu’il faut manger pour garder le moral

Auparavant, la psychiatre Olga Sivoldaeva avait expliqué dans une interview à Sputnik qu’il faut manger plus d’aliments qui contiennent de la sérotonine, hormone responsable de la bonne humeur, pour surmonter l'anxiété. Cela concernait surtout les bananes, les noix Grenoble et les épinards.